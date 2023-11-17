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17 ноября, 15:22

Кабмин расширил список наркотических средств, подлежащих контролю в России

Российский кабмин расширил 23 позициями список наркотических средств и психотропных веществ, которые подлежат контролю на территории РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, копия есть в ТАСС, который пишет о сути документа.

В постановлении сказано, что после обновления в перечень входят вещества, использующиеся для нелегального производства наркотиков. Значительная часть из них использовалась в качестве не противоречащей закону альтернативы тем позициям, которые были включены в список ранее. Постановление начнёт действовать спустя 120 дней после его публикации.

Мишустин принял участие в выставке "Россия" на ВДНХ

Мишустин принял участие в выставке "Россия" на ВДНХ

А в конце октября Мишустин сообщил о том, что в России валовой внутренний продукт увеличился на 2,8% в течение последних девяти месяцев, к концу года экономика страны должна начать очередной рост. Он отметил, что период адаптации к внешним вызовам в основном пройден.

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Freepik / karlyukav

Юрий Лысенко
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