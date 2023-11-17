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17 ноября, 15:12

Путин заявил, что многополярный мир должен быть справедливым

Многополярный мир должен обладать таким качеством, как справедливость. Это мнение озвучил в пятницу, 17 ноября, президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Отвечая на вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы о том, каким видит многополярный мир лично российский лидер, Путин указал следующее:

"Справедливым. Все идёт к тому, чтобы повысить уровень справедливости", — подчеркнул он.

Путин завершил выступление на "Валдае" словами о неизбежности многополярного мира

Путин завершил выступление на "Валдае" словами о неизбежности многополярного мира

Ранее Владимир Путин назвал именно Россию лидером в построении многополярного мира. Он заявил, что Москва активно участвует в этом процессе и борется за справедливость.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
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