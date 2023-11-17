Путин заявил, что многополярный мир должен быть справедливым
Многополярный мир должен обладать таким качеством, как справедливость. Это мнение озвучил в пятницу, 17 ноября, президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Отвечая на вопрос министра спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодвы о том, каким видит многополярный мир лично российский лидер, Путин указал следующее:
"Справедливым. Все идёт к тому, чтобы повысить уровень справедливости", — подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин назвал именно Россию лидером в построении многополярного мира. Он заявил, что Москва активно участвует в этом процессе и борется за справедливость.
LIFE / Павел Баранов