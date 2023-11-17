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Перинатальный центр в Луганске за год спас почти сотню младенцев

17 ноября, 15:41
<p>Работа республиканского перинатального центра в Луганске. Видео © t.me / <a href="https://t.me/luganmedia/48982" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Луганьмедиа</a></p>

Работа республиканского перинатального центра в Луганске. Видео © t.me / Луганьмедиа

В республиканском перинатальном центре Луганска за год спасли 96 младенцев, родившихся раньше срока с весом до 2,5 грамма. Об этом рассказали сотрудники медучреждения во Всемирный день недоношенных детей, который отмечается ежегодно 17 ноября.

Работа республиканского перинатального центра в Луганске. Видео © t.me / Луганьмедиа

"За девять месяцев 2023 года в отделении прошло лечение 96 недоношенных детей, в 2022 году их было 71. Количество недоношенных младенцев увеличилось, но увеличилось и общее количество поступающих детей. С весом до одного килограмма родилось 16 детей за этот год. Выживаемость таких младенцев растёт, в этом году она составила 88%, что является хорошим показателем", — уточнила завотделением интенсивной терапии центра Анна Чумакова.

Она подчеркнула, что учреждение располагает необходимым оборудованием. Так, ещё летом в отделении было 11 детей, которые находились на искусственной вентиляции лёгких. Врач отметила, что борьба за жизнь новорождённого начинается с первых минут его жизни, при сложных родах всегда рядом находятся реаниматологи.

Чумакова вспоминает, что минимальный вес младенца в её практике составил 590 граммов. Эта девочка провела в отделении больше двух месяцев. Но она выжила и сейчас вместе с родными приходит в гости к врачам, когда-то спасшим её. После реанимации малыши поступают в отделение патологии новорождённых недоношенных детей, где их выхаживают, продолжила медик.

"К нам для долечивания и выхаживания поступают дети из реанимации, а также из роддома — как доношенные, так и недоношенные. У нас сейчас находится 11 детей, из них девять — недоношенные. Большинство (60–70%) наших пациентов — это малыши из реанимации", — поделилась завотделением патологии новорождённых недоношенных детей Елена Васильева.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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