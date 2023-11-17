Путин назвал ЛГБТ частью общества, которая имеет право выигрывать в конкурсах

"Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему", — сказал глава государства в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур.