Путин назвал ЛГБТ частью общества, которая имеет право выигрывать в конкурсах
Представители ЛГБТ являются частью общества и имеют право побеждать в конкурсах, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что на Западе существует практика, когда для того, чтобы что-то выиграть, необходимо раскрыть тему жизни разных сексуальных меньшинств вроде трансгендеров.
"Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, это ни к чему", — сказал глава государства в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур.
Путин добавил, что равноправие должно быть везде и во всём, в том числе в конкурсах в сфере культуры.
Как отметил Владимир Путин, человечество нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо. По его словам, провозглашение исключительности кого-либо является неприемлемым вариантом.
ТАСС / Пётр Ковалёв