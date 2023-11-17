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Правительство РФ отменило запрет на экспорт бензина из-за стабилизации цен

17 ноября, 16:27

ТАСС / Егор Алеев

Правительство России снимает временный запрет на поставку за рубеж автомобильного бензина с 17 ноября, ограничения вводились в сентябре для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом рассказали в Минэнерго РФ.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации", пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что сейчас запасы топлива в стране оцениваются в два миллиона тонн, а оптовые цены демонстрируют устойчивое снижение. В Минэнерго допустили, что запрет может быть возвращён, если того потребует рыночная ситуация.

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Напомним, в начале ноября Федеральная антимонопольная служба сообщила о стабилизации розничных цен на бензин в России. Такого результата удалось добиться благодаря корректировке биржевой стоимости топлива. Нарушения законодательства в сфере реализации топлива были зафиксированы в 14 регионах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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