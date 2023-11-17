Путин: Критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа

Президент Владимир Путин высказался на тему возвращения в Россию деятелей культуры, которые в начале проведения специальной военной операции делали "эмоциональные заявления", как их охарактеризовал модератор Санкт-Петербургского международного культурного форума Михаил Швыдкой.

Российский лидер отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, но смотреть нужно "не на то, что люди говорят, а на то, что они делают".

Путин дал развёрнутый ответ на вопрос об уехавших деятелях культуры, критиковавших СВО. Видео © Пресс-служба Кремля

"Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, а такая деятельность имеет место быть, в том числе гонорары перечисляют противнику, то это одна история. А если это мнение, оценка ситуации — это другое", — считает президент.

Путин отметил, что важными факторами здесь являются настроение общества и мнение народа страны. От этого, подчеркнул президент, "никому никуда не деться".

"Голова — это ведь не только инструмент [для того], чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь", — добавил он.