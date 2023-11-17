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Регион
Опубликовано 17 ноября 2023, 16:30
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Путин: Критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа

Президент Владимир Путин высказался на тему возвращения в Россию деятелей культуры, которые в начале проведения специальной военной операции делали "эмоциональные заявления", как их охарактеризовал модератор Санкт-Петербургского международного культурного форума Михаил Швыдкой.

Российский лидер отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, но смотреть нужно "не на то, что люди говорят, а на то, что они делают".

Путин дал развёрнутый ответ на вопрос об уехавших деятелях культуры, критиковавших СВО. Видео © Пресс-служба Кремля

"Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, а такая деятельность имеет место быть, в том числе гонорары перечисляют противнику, то это одна история. А если это мнение, оценка ситуации — это другое", считает президент.

Путин отметил, что важными факторами здесь являются настроение общества и мнение народа страны. От этого, подчеркнул президент, "никому никуда не деться".

"Голова — это ведь не только инструмент [для того], чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь", — добавил он.

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Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, осудил российскую певицу Аллу Пугачёву, сбежавшую из страны, а также назвал мусором всех уехавших "звёзд". Актёр напомнил, что получил орден Британской империи за роль Холмса из рук самой королевы. Однако ему никогда не приходила в голову мысль уехать жить за границу, хотя он часто снимался в других странах и предложения на этот счёт ему поступали.

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LIFE

Марина Калегина
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