Путин: Критиковавшим СВО артистам никуда не деться от мнения народа
Президент Владимир Путин высказался на тему возвращения в Россию деятелей культуры, которые в начале проведения специальной военной операции делали "эмоциональные заявления", как их охарактеризовал модератор Санкт-Петербургского международного культурного форума Михаил Швыдкой.
Российский лидер отметил, что у каждого человека есть право иметь свою позицию, но смотреть нужно "не на то, что люди говорят, а на то, что они делают".
Путин дал развёрнутый ответ на вопрос об уехавших деятелях культуры, критиковавших СВО. Видео © Пресс-служба Кремля
"Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу, а такая деятельность имеет место быть, в том числе гонорары перечисляют противнику, то это одна история. А если это мнение, оценка ситуации — это другое", — считает президент.
Путин отметил, что важными факторами здесь являются настроение общества и мнение народа страны. От этого, подчеркнул президент, "никому никуда не деться".
"Голова — это ведь не только инструмент [для того], чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь", — добавил он.
Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, осудил российскую певицу Аллу Пугачёву, сбежавшую из страны, а также назвал мусором всех уехавших "звёзд". Актёр напомнил, что получил орден Британской империи за роль Холмса из рук самой королевы. Однако ему никогда не приходила в голову мысль уехать жить за границу, хотя он часто снимался в других странах и предложения на этот счёт ему поступали.
LIFE