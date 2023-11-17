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17 ноября, 16:42

В Москве задержали 139 человек после массовой драки на стройке

В Москве после массовой драки в Свиблове 139 человек доставлены в полицию, сообщили в МВД. Их проверят на причастность к произошедшему.

В Москве задержали 139 человек после массовой драки на стройке. Видео © VK / "МВД МЕДИА"

По предварительным данным, к драке привёл возникший между рабочими стройки конфликт. Два человека обратились за помощью к врачам. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", а по статье "Мелкое хулиганство" правоохранители уже привлекли 76 человек.

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Ранее сообщалось, что сотрудники одного из подмосковных складов Wildberries устроили массовую драку из-за того, что не смогли поделить упаковочную гофру. Один человек пострадал, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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МВД МЕДИА

Матвей Константинов
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