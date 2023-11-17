В Госдуме назвали закрытие российских визовых центров во Франции зеркальным ответом

Решение закрыть визовые центры РФ во Франции является зеркальным ответом на недружественные шаги французских властей в отношении российских консульств и посольств, после которых у россиян начались огромные проблемы с оформлением виз во Франции. Об этом Лайфу рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"Это ожидаемое зеркальное, условно говоря, решение. Мы видим, что огромные проблемы с визами есть у российских граждан, их затормаживают, не выдают и так далее. Предпринимаются всевозможные недружественные действия в отношении наших консульств, посольств. Дипломатические отношения постепенно, что называется, деградируют. Это просто очередной шаг в деградации дипломатических отношений — всевозможные взаимные закрытия консульств и посольств", — объяснил парламентарий.

Собеседник Лайфа напомнил о том, как страны Европы высылали российских дипломатов, мешали работе консульств, что сейчас повлекло за собой ответные действия. При этом он согласен с тем, что такие шаги не приносят пользы ни Франции, ни простым путешественникам, далёким от политических решений. Тем не менее, пока Запад продолжает оказывать на Россию санкционное давление, РФ будет вынуждена отвечать и конфронтация будет нарастать.

"С другой стороны, мы видим, что трафик очень сократился — туристический и прочий — прежде всего из-за того, что отсутствует прямое авиасообщение. А содержание сотрудников визовых центров, аренда помещений, работа и тому подобные статьи расходов сами себя не окупают", — объяснил в заключение ещё одну из причин Матвейчев.