Эрдоган обвинил Израиль во лжи из-за сокрытия факта владения ядерным оружием
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль лжёт, отрицая факт обладания ядерным оружием. Такое заявление турецкий лидер сделал, выступив на пресс-конференции в Берлине.
"Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да! Но если вы спросите об этом Израиль, то он не скажет да. Потому что очень хорошо использует ложь", — сказал Эрдоган.
Напомним, ранее Эрдоган призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать наличие у страны ядерного оружия. Он также уличил МАГАТЭ в двойных стандартах и беспринципности, поскольку "израильские министры на камеры признаются, что у них есть ядерное оружие", но агентство не принимает никаких мер.
LIFE / Павел Баранов