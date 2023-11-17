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17 ноября, 18:02

Эрдоган обвинил Израиль во лжи из-за сокрытия факта владения ядерным оружием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль лжёт, отрицая факт обладания ядерным оружием. Такое заявление турецкий лидер сделал, выступив на пресс-конференции в Берлине.

"Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да! Но если вы спросите об этом Израиль, то он не скажет да. Потому что очень хорошо использует ложь", сказал Эрдоган.

Эрдоган объявил Израиль "страной-террористом"

Эрдоган объявил Израиль "страной-террористом"

Напомним, ранее Эрдоган призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать наличие у страны ядерного оружия. Он также уличил МАГАТЭ в двойных стандартах и беспринципности, поскольку "израильские министры на камеры признаются, что у них есть ядерное оружие", но агентство не принимает никаких мер.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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