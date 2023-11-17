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17 ноября, 19:19

Назначен новый начальник Ракетных войск и артиллерии, пишут СМИ

ТАСС: Герой России Дмитрий Клименко возглавил Ракетные войска ВС РФ

<p>Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Обложка © <a href="https://www.fondob.ru/posts/4446985" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fondob</a></p>

Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Обложка © fondob

Новым начальником Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, сменивший на этом посту Михаила Матвеевского. По информации ТАСС, кадровые перестановки произошли в октябре этого года.

В преддверии Дня РВиА Клименко поздравил личный состав и ветеранов рода войск с профессиональным праздником. Он напомнил, что право называться "богами войны" отечественные артиллеристы заслужили в годы Великой Отечественной. Сейчас же потомки героев успешно выполняют задачи в зоне проведения спецоперации, отметил Герой РФ.

"Доблесть и мужество артиллеристов и ракетчиков навсегда вписаны в ратную историю нашей страны. Более шести веков они верой и правдой служат Отечеству. Личный состав достойно продолжает и дальше будет приумножать традиции нашего родного рода войск", заявил генерал-лейтенант в интервью "Красной звезде".

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Ранее Лайф сообщал, что Министерство обороны России подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ. С 2018 по 2023 год он занимал пост начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВКС.

Илья Пушкарев
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