Назначен новый начальник Ракетных войск и артиллерии, пишут СМИ

Новым начальником Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ стал генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, сменивший на этом посту Михаила Матвеевского. По информации ТАСС, кадровые перестановки произошли в октябре этого года.

В преддверии Дня РВиА Клименко поздравил личный состав и ветеранов рода войск с профессиональным праздником. Он напомнил, что право называться "богами войны" отечественные артиллеристы заслужили в годы Великой Отечественной. Сейчас же потомки героев успешно выполняют задачи в зоне проведения спецоперации, отметил Герой РФ.

"Доблесть и мужество артиллеристов и ракетчиков навсегда вписаны в ратную историю нашей страны. Более шести веков они верой и правдой служат Отечеству. Личный состав достойно продолжает и дальше будет приумножать традиции нашего родного рода войск", — заявил генерал-лейтенант в интервью "Красной звезде".