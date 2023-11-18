Психотерапевт объяснил, без чего не получится похудеть надолго

Привычка заедать стресс формируется в младенчестве: когда ребёнок плачет, мать кормит его, чтобы успокоить. О том, почему в процессе похудения важно работать с психологом, рассказал психотерапевт, Владимир Лозовой.

"...Эта первичная стратегия борьбы со стрессом вытесняется какими-то другими способами: социальным контактом, физической активностью... Но обстоятельства жизни меняются, и человеческая система ищет иные способы защиты, потому что старые не справляются. И случается так называемый регресс. Мы возвращаемся по всем поведенческим стратегиям в раннее детство и вспоминаем, что существует прекрасная стратегия — поесть", — объяснил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

По его словам, человек обычно выбирает какой-то жирно-сладкий или жирно-солёный продукт, помогающий вырабатывать "гормоны счастья". Этот способ успокоения является простым и эффективным — и в результате начинается набор веса. Желающим похудеть рекомендуется в первую очередь отказаться от сладкого, жирного и солёного — то есть исключить как раз "антистрессовую" пищу. Но ведь причина беспокойства никуда не исчезает, а "лекарство" подпадает под запрет. Как защитная реакция нарастает внутренний бунт — срыв рано или поздно гарантирован.

Если нет внутренней проработки, то физических нагрузок и сокращения калорийности пищи будет недостаточно для стойкого похудения. Без психологических консультаций в процессе снижения веса обойтись невозможно, заключил Лозовой.