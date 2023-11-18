Названа популярная у россиян зелень, вызывающая "сосудистую катастрофу"

Отказ от продуктов питания, содержащих вредные микроэлементы, позволит не только улучшить состояние здоровья, но и увеличить продолжительность жизни. Стоп-лист для правильного рациона в беседе с "Вечерней Москвой" озвучила врач-диетолог Елена Соломатина.

Первым делом эксперт посоветовала минимизировать употребление пищи, в которой много витамина К. Этот совет наиболее актуален для пожилых людей, подчеркнула специалист, напомнив, что этим микроэлементом изобилует зелень, а особенно — петрушка.

"Этот витамин способен увеличить свёртываемость нашей крови, что может быть опасно для людей в преклонном возрасте. А активная свёртываемость — это источник тяжёлых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта", — предупредила Соломатина.

Проблемы с сердцем гораздо чаще фиксируются и у любителей солёного, поделилась врач. Ещё опасность представляют трансжиры, которые приходят в организм вместе с фастфудом, чипсами и снеками. А вот продукты с красителями и консервантами повышают вероятность онкологии. Аналогичный исход грозит и фанатам обработанных мясных продуктов.

"В их состав входит нитрит натрия, который связан с риском возникновения рака. Есть и нитрозамины, которые тоже могут спровоцировать преждевременную смерть", — подытожила диетолог.