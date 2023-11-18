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18 ноября, 00:20

Шольца позвали в бордель решить проблемы с проститутками

Секс-индустрия ФРГ позвала Шольца в бордель решить проблемы в сфере проституции

<p>Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © <a href="https://olaf-scholz.spd.de/aktuelles/detail/news/rede-anlaesslich-/08/11/2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olaf-scholz.spd.de</a></p>

Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © olaf-scholz.spd.de

Германский союз сотрудников секс-индустрии (BesD) предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу посетить бордель для совместного поиска решения проблем в области проституции. Об этом сообщается на сайте организации.

"Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине", — говорится в обращении.

Это приглашение явилось ответом на заявление Шольца в Бундестаге о том, что проституцию следует сократить: продажа интимных отношений не является чем-то нормальным, отметил канцлер. Союз сообщил, что согласен с позицией канцлера о недопустимости торговли людьми и сексуальном насилии, но его работники этим и не занимаются, они "предоставляют хорошие и ценные услуги".

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Ранее Лайф писал, что Шольц заблудился на ковровой дорожке в Албании. Из-за этого его в Сети назвали "немецким сонным Джо", сравнивая с президентом США Байденом.

Лариса Сафронова
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