Шольца позвали в бордель решить проблемы с проститутками

Германский союз сотрудников секс-индустрии (BesD) предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу посетить бордель для совместного поиска решения проблем в области проституции. Об этом сообщается на сайте организации.

"Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине", — говорится в обращении.

Это приглашение явилось ответом на заявление Шольца в Бундестаге о том, что проституцию следует сократить: продажа интимных отношений не является чем-то нормальным, отметил канцлер. Союз сообщил, что согласен с позицией канцлера о недопустимости торговли людьми и сексуальном насилии, но его работники этим и не занимаются, они "предоставляют хорошие и ценные услуги".