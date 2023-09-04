Врач предположил, как Шольц получил травму, из-за которой "стал пиратом"
Врач Евдокимов: Восстановление Шольца после травмы займёт около трёх недель
Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz
Канцлер Германии Олаф Шольц мог получить травму, споткнувшись или упав в яму во время пробежки, также он мог повредить глаз, наткнувшись на ветку, или если его сбил велосипедист. Такие предположения высказал терапевт Александр Евдокимов. По словам врача, восстановление политика займёт две-три недели.
"Неясно, что именно прикрывает повязка, поэтому сложно оценить, насколько сильная травма, заметны лишь следы от ссадин. Обычно такие травмы заживают пару-тройку недель как минимум", — сказал Евдокимов в беседе с NEWS.ru.
Напомним, Шольц получил травму на тренировке. Из-за этого ему даже пришлось отменить поездку в город Херинген. Позже канцлер показал первое фото: на снимке он предстал в "пиратском" образе с повязкой на глазу. Также на лице политика видны следы от ссадин и царапин.