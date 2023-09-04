Регион

Уведомления отключены

4 сентября, 16:21

Врач предположил, как Шольц получил травму, из-за которой "стал пиратом"

Врач Евдокимов: Восстановление Шольца после травмы займёт около трёх недель

<p>Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1698627434508063228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bundeskanzler Olaf Scholz</a></p>

Олаф Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz

Канцлер Германии Олаф Шольц мог получить травму, споткнувшись или упав в яму во время пробежки, также он мог повредить глаз, наткнувшись на ветку, или если его сбил велосипедист. Такие предположения высказал терапевт Александр Евдокимов. По словам врача, восстановление политика займёт две-три недели.

"Неясно, что именно прикрывает повязка, поэтому сложно оценить, насколько сильная травма, заметны лишь следы от ссадин. Обычно такие травмы заживают пару-тройку недель как минимум", — сказал Евдокимов в беседе с NEWS.ru.
Захарова — о пиратском образе Шольца: А что же это за спорт такой был?

Захарова — о пиратском образе Шольца: А что же это за спорт такой был?

Напомним, Шольц получил травму на тренировке. Из-за этого ему даже пришлось отменить поездку в город Херинген. Позже канцлер показал первое фото: на снимке он предстал в "пиратском" образе с повязкой на глазу. Также на лице политика видны следы от ссадин и царапин.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров