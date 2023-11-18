На саммите АТЭС приняли итоговую декларацию с полным учётом позиции России

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско приняли итоговую декларацию с учётом позиции России. Об этом сообщил глава делегации РФ, вице-премьер Алексей Оверчук.

"Декларация принята путём консенсуса", — сказал Оверчук в разговоре с журналистами и добавил, что позиция России была учтена.

По словам вице-премьера, итоговый документ не содержит каких-либо "токсичных" политических сюжетов. Это рабочая декларация, обозначающая ключевые экономические проблемы, подчеркнул Оверчук. Речь идёт о климате, правах женщин, цифровой трансформации.

Оверчук добавил, что оценивает саммит АТЭС как успешный.

"Судя по декларации, тем направлениям, которые в ней обозначены, и судя по тому, что сегодня в очень непростых условиях удалось достигнуть консенсуса, это — удачный саммит", — указал глава российской делегации.

Отвечая на вопрос, с кем контактировали представители РФ на этом мероприятии, Оверчук назвал Вьетнам, Малайзию и Сингапур. А накануне во время протокольного мероприятия вице-премьера поприветствовал президент США Джо Байден.

В АТЭС входит 19 государств и две территории (Гонконг и Тайвань) Азиатско-Тихоокеанского региона. Организация была основана в 1989 году, её штаб-квартира находится в Сингапуре. Следующий саммит АТЭС пройдёт в Перу.