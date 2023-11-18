Легендарный футболист признал поражение на выборах президента

Действующий президент Либерии, единственный африканский футболист – обладатель "Золотого мяча" Джордж Веа признал поражение на выборах главы государства. Об этом сообщает портал Liberian Obrerver.

По предварительным данным, победу одержал лидер оппозиции Джозеф Бокай. Веа же отметил, что "на выборах победили либерийцы", и призвал граждан принять результаты голосования. Отрыв между кандидатами, согласно информации СМИ, составил 28 тысяч голосов (50,89% против 49,11%). При этом в первом туре 10 октября Веа опередил Бокая на семь тысяч голосов (43,83% против 43,44%).

57-летний Джордж Веа занимал пост президента Либерии с 2018 года, но миру он больше известен как футболист. Веа выступал за такие клубы, как "Монако", ПСЖ, "Марсель", "Милан", "Челси", "Манчестер Сити". В 1995 году он получил "Золотой мяч" как лучший футболист мира. Младший сын Веа Тимоти пошёл по стопам отца. Сейчас 23-летний игрок сборной США выступает за "Ювентус" , а ранее успел поиграть за ПСЖ, "Лилль" и "Селтик".

Джозефу Бокаю 78 лет. С 2006 по 2018 год он был вице-президентом Либерии. Эта страна, которая, к слову, никогда не была колонией, входит в десятку беднейших в Африке.