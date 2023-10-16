Эквадорцы избрали самого молодого президента за всю историю страны
На выборах президента Эквадора победил 35-летний Даниэль Нобоа
Одержавший победу на выборах президента Эквадора Даниэль Нобоа. Обложка © Dolores Ochoa / AP
Кандидат от центристского движения "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа лидирует на президентских выборах в Эквадоре после обработки 90% бюллетеней. Об этом сообщил Национальный избирательный совет страны.
"На данный момент по итогам подсчёта более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес — 47,71%. Эти данные необратимы, у Эквадора президент — Даниэль Нобоа", — заявила глава совета Диана Атамаинт.
Кандидат в президенты от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес в свою очередь признала поражение и поздравила Нобоа с избранием.
Даниэль Нобоа станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Он родился 30 ноября 1987 года в семье одного из богатейших эквадорских предпринимателей Альваро Нобоа. До политической карьеры работал в экспортном бизнесе, основанном его отцом.
Выборы в Эквадоре состоялись на фоне громких убийств политиков. Так, 10 августа в столице Кито тремя выстрелами в голову был убит кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. По данным СМИ, расправиться с политиком могла банда Los Lobos. А спустя неделю после первого происшествия был убит участник оппозиционного политического движения "Гражданская революция" Педро Брионес. Всё произошло в провинции Эсмеральдас.