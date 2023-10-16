Эквадорцы избрали самого молодого президента за всю историю страны

Кандидат от центристского движения "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа лидирует на президентских выборах в Эквадоре после обработки 90% бюллетеней. Об этом сообщил Национальный избирательный совет страны.

"На данный момент по итогам подсчёта более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес — 47,71%. Эти данные необратимы, у Эквадора президент — Даниэль Нобоа", — заявила глава совета Диана Атамаинт.

Кандидат в президенты от левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес в свою очередь признала поражение и поздравила Нобоа с избранием.