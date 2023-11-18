Традиция Западной Украины: Священник объяснил, почему в России не отмечают Михайловскую родительскую субботу

Православный календарь предусматривает лишь девять дней, в которые принято поминать усопших родственников. Михайловская родительская суббота, выпадающая каждый год на 18 ноября — канун важного праздника — Собора Архангела Михаила, — в указанный список не входит. Об этом Лайфу рассказал священник Александр Микушин.

"Есть Дмитриевская родительская суббота, Троицкая, три субботы в течение Великого поста, в прочие дни. Традиция поминать в Михайлов день — это, скорее, традиция, которая известна на Западной Украине. У нас не поминают в этот день, хотя я считаю, что любой человек может в этот день прийти, поставить за своих усопших свечи, заказать панихиду, помолиться и дать милостыню нищим, малоимущим, многодетным", — объяснил иерей.

Схожим образом о Михайловской родительской субботе высказался и священник Сергий Муравьёв. Он напомнил, что РПЦ в своей богослужебной жизни руководствуется уставом, который базируется на типиконе. Книга содержит в том числе и регламент совершения заупокойных служб.

"Общие, уставные — это Троицкая, мясопустная, вторая, третья, четвёртая субботы Великого поста. Частные — это Радоница, Димитриевская, на 9 Мая и особое поминовение усопших в годы гонений от безбожной власти — первое воскресенье после 25 января. Все остальные заупокойные службы служатся в частном порядке и не имеют общецерковного значения", — рассказал Муравьёв Лайфу.