Стало известно, кто заставил США отказаться от политических заявлений в декларации АТЭС

США не стали делать политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в связи с давлением мусульманских стран. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из делегаций.

По итогам саммита, прошедшего в Сан-Франциско, принята декларация, в которой сказано, что для эффективной политики стран АТЭС нужно прислушиваться к интересам всех людей и экономик. О ситуации на Украине и на Ближнем Востоке там нет ни слова. США, будучи председателем саммита, выпустили отдельное заявление, в котором утверждают, что украинский конфликт сдерживает рост мировой экономики и усиливает продовольственный кризис.