Стало известно, кто заставил США отказаться от политических заявлений в декларации АТЭС
РИАН: Мусульманские страны вынудили США отказаться от политики в декларации АТЭС
США не стали делать политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в связи с давлением мусульманских стран. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из делегаций.
"США были вынуждены отказаться от политики из-за серьёзнейшего давления мусульманских членов АТЭС", — проинформировал собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным.
По итогам саммита, прошедшего в Сан-Франциско, принята декларация, в которой сказано, что для эффективной политики стран АТЭС нужно прислушиваться к интересам всех людей и экономик. О ситуации на Украине и на Ближнем Востоке там нет ни слова. США, будучи председателем саммита, выпустили отдельное заявление, в котором утверждают, что украинский конфликт сдерживает рост мировой экономики и усиливает продовольственный кризис.
По словам возглавляющего российскую делегацию вице-премьера Алексея Оверчука, на саммите АТЭС приняли итоговую декларацию с полным учётом позиции России. Это рабочая декларация, обозначающая ключевые экономические проблемы. Речь идёт о климате, правах женщин, цифровой трансформации.
ТАСС / AP / Godofredo A. VГЎsquez