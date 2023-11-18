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Регион
Опубликовано 18 ноября 2023, 05:30

Стало известно, кто заставил США отказаться от политических заявлений в декларации АТЭС

РИАН: Мусульманские страны вынудили США отказаться от политики в декларации АТЭС

США не стали делать политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в связи с давлением мусульманских стран. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в одной из делегаций.

"США были вынуждены отказаться от политики из-за серьёзнейшего давления мусульманских членов АТЭС", — проинформировал собеседник агентства, пожелавший остаться неизвестным.

На саммите АТЭС забыли про Украину
На саммите АТЭС забыли про Украину

По итогам саммита, прошедшего в Сан-Франциско, принята декларация, в которой сказано, что для эффективной политики стран АТЭС нужно прислушиваться к интересам всех людей и экономик. О ситуации на Украине и на Ближнем Востоке там нет ни слова. США, будучи председателем саммита, выпустили отдельное заявление, в котором утверждают, что украинский конфликт сдерживает рост мировой экономики и усиливает продовольственный кризис.

По словам возглавляющего российскую делегацию вице-премьера Алексея Оверчука, на саммите АТЭС приняли итоговую декларацию с полным учётом позиции России. Это рабочая декларация, обозначающая ключевые экономические проблемы. Речь идёт о климате, правах женщин, цифровой трансформации.

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ТАСС / AP / Godofredo A. VГЎsquez

Лариса Сафронова
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