Профессиональная наглость помогла российским бойцам отбить окраину Новомайорского в ДНР. Об этом рассказали в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Российский военнослужащий поделился боевым эпизодом. Видео © Telegram / Минобороны РФ

По словам одного из бойцов, несколько российских военных отбили позицию ВСУ, однако потом связь с ними была потеряна. Идти до них было недалеко — метров 400, но сделать это было сложно, так как весь путь проходил по открытому пространству.

"И вот у нас есть парнишка... Даже не знаю, это, наверное, профессиональная наглость или просто такое чувство русского человека... Он залетел туда на мотоцикле и восстановил ребятам связь. Он так пролетел на мотоцикле по полю, что вэсэушники просто не успели среагировать", — рассказал военнослужащий, добавив, что в итоге была отбита окраина Новомайорского, где зацепился противник.

А ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении нанесено поражение бригаде "Азов"*. Потери противника составили около сотни военнослужащих.