Лукашенко направил Латвии поздравление на 105-летие с толстым намёком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии со 105-летием провозглашения Латвийской Республики, соответствующее обращение опубликовано его пресс-службой. Он пожелал государству иметь возможность укреплять свой суверенитет не ценой отношений со своими соседями.

Глава государства напомнил, что оно без колебаний открыло для латвийцев возможность безвизового въезда, чем уже воспользовались десятки тысяч человек. Этим, указал он, Минск поддержал гуманитарные и деловые контакты, а также "придал дополнительную ценность соседству, которое нельзя разрушать".

Лукашенко добавил, что испокон веков предков обеих стран объединяли уважительные и доброжелательные отношения, белорусы "радовались успехам своих латвийских друзей", а также "имели кумиров среди деятелей латвийского кино и эстрады" и никогда не диктовали, кого им выбирать или как развиваться. Он понадеялся на доброжелательное отношение к своим гражданам с той стороны и политическую зрелость соседнего народа.