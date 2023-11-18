Сталкерит годами: Слежка гитариста Газманова за бывшей закончилась жестоким нападением на её жениха

Гитарист группы, выступающей с Олегом Газмановым, преследует возлюбленную и распускает руки на её избранника. По данным SHOT , жутким сталкерством занялся 34-летний Владимир Егоров, который уже давно и безответно влюблён в 42-летнюю Инну из подмосковных Химок.

Причём музыканта не смущает тот факт, что женщина последние пять лет живёт с 31-летним бизнесменом Дмитрием, за которого уже решила выйти замуж. Гитарист постоянно преследует возлюбленную, а её избранника заваливает жуткими угрозами и оскорблениями, которые сегодня и вовсе вылились в полноценное нападение: Владимир поджидал Инну у салона красоты, где она делала маникюр, однако туда приехал его "конкурент", который тут же получил несколько ударов и вышел из схватки с порванной рубашкой.