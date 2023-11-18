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18 ноября, 06:58

Сталкерит годами: Слежка гитариста Газманова за бывшей закончилась жестоким нападением на её жениха

Гитарист Газманова напал на жениха отвергшей его возлюбленной

<p>Владимир Егоров. Обложка © <a href="https://vk.com/egorovwvw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / Владимир Егоров</p>

Владимир Егоров. Обложка © VK / Владимир Егоров

Гитарист группы, выступающей с Олегом Газмановым, преследует возлюбленную и распускает руки на её избранника. По данным SHOT, жутким сталкерством занялся 34-летний Владимир Егоров, который уже давно и безответно влюблён в 42-летнюю Инну из подмосковных Химок.

Инна и её жених Дмитрий. Фото © SHOT

Инна и её жених Дмитрий. Фото © SHOT

Причём музыканта не смущает тот факт, что женщина последние пять лет живёт с 31-летним бизнесменом Дмитрием, за которого уже решила выйти замуж. Гитарист постоянно преследует возлюбленную, а её избранника заваливает жуткими угрозами и оскорблениями, которые сегодня и вовсе вылились в полноценное нападение: Владимир поджидал Инну у салона красоты, где она делала маникюр, однако туда приехал его "конкурент", который тут же получил несколько ударов и вышел из схватки с порванной рубашкой.

Дождавшись невесту, пострадавший поехал в травмпункт, где снял побои, после чего написал на Владимира заявление.

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А недавно на сталкерство пожаловалась бывшая девушка блогера Юрия Хованского. Странный мужчина преследует её и говорит странные вещи о неких "предках", которые "велели" неизвестному найти её.

Матвей Константинов
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