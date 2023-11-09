Сталкеру военкора Коца предъявили обвинение, следователи ищут соучастника
СК: Требовавшему встречи с военкором Коцем предъявили обвинение
Военкор Александр Коц. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Мужчине по имени Леонид Гутаров, который угрожал жене военкора Александра Коца и требовал встречи с журналистом, предъявили обвинение. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Леонид Гутаров, который требовал встречи с военкором Александром Коцем. Фото © Telegram / SHOT
"Главным следственным управлением СК России по городу Москве 28-летнему мужчине предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце", — отметили в ведомстве.
Следователи уточнили, что с 4 по 7 ноября Гутаров наблюдал за домом Коца. Кроме того, злоумышленник пытался получить от жены военкора "информацию о его профессиональной деятельности". По данным СК, собранные сведения Гутаров передавал соучастнику в мессенджере "Телеграм". Правоохранители уже провели обыск в квартире обвиняемого, в ходе допроса он признал вину.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Бутырским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения, связанной с лишением свободы", — добавили в столичном СК.
Сейчас следователи устанавливают соучастника Гутарова.
Напомним, 8 ноября стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который приехал домой к военному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу. Сначала речь шла о статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, но позже следователи переквалифицировали дело. Злоумышленник попытался узнать у его супруги, где сейчас находится журналист. Незваный гость, угрожая, потребовал, чтобы женщина организовала личную встречу с военкором. Позже выяснилось, что злоумышленника зовут Леонид Гутаров, его задержали.