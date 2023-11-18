В Саратове 4-летний мальчик задохнулся, повиснув на шнурке во время игры с котом

В Саратове разбираются в смерти четырёхлетнего мальчика, задохнувшегося во время игры с котёнком. По данным SHOT, всё произошло 16 ноября, когда дома из взрослых была только бабушка.

По всей видимости, женщина недоглядела за внуком: тот играл с котёнком и привязанным к двери шнурком и в итоге запутался в нём. Малыш задохнулся.

Обнаружив тело, бабушка вызвала скорую помощь, но был уже поздно. Признаков насильственной смерти не обнаружено, прокуратура проводит проверку.