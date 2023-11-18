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18 ноября, 07:19
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В Саратове 4-летний мальчик задохнулся, повиснув на шнурке во время игры с котом

В Саратове разбираются в смерти четырёхлетнего мальчика, задохнувшегося во время игры с котёнком. По данным SHOT, всё произошло 16 ноября, когда дома из взрослых была только бабушка.

По всей видимости, женщина недоглядела за внуком: тот играл с котёнком и привязанным к двери шнурком и в итоге запутался в нём. Малыш задохнулся.

Обнаружив тело, бабушка вызвала скорую помощь, но был уже поздно. Признаков насильственной смерти не обнаружено, прокуратура проводит проверку.

Под Саратовом семилетний ребёнок задохнулся из-за колпачка от фломастера

Под Саратовом семилетний ребёнок задохнулся из-за колпачка от фломастера

Подобная трагедия недавно потрясла Дагестан. Там десятилетний ребёнок запутался в верёвке для качелей и задохнулся. Проводится проверка.

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ТАСС / Александр Манзюк

Матвей Константинов
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