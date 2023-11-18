В Москве подросток упал с 12 этажа на автомобиль и выжил
В московском районе Текстильщики, по данным SHOT, 15-летний парень выпал из окна дома на Саратовской улице и приземлился на припаркованный автомобиль "Пежо".
Сейчас его с травмами и переломами везут в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее Лайф писал о жителе Санкт-Петербурга, упавшем из окна на припаркованный автомобиль. По всей видимости, серьёзных травм он не получил. Его эффектное приземление запечатлела камера видеонаблюдения.
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ТАСС / Станислав Красильников