В Москве подросток упал с 12 этажа на автомобиль и выжил

В московском районе Текстильщики, по данным SHOT, 15-летний парень выпал из окна дома на Саратовской улице и приземлился на припаркованный автомобиль "Пежо".

Сейчас его с травмами и переломами везут в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.