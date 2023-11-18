Предприимчивые мама и сын с Украины едва не развели на тысячи евро итальянского генерала

Генерал карабинеров из Италии Тео Лузи едва не стал очередной жертвой украинских мошенников. Как сообщает местная газета Il Giornale, его хотели развести почти на пять тысяч евро.

По данным издания, аферистами оказались 45-летняя гражданка Украины и её 21-летний сын. Они действовали по схеме "ваш близкий попал в беду": написали от имени дочери военного, объяснив, что воспользовались мобильным телефоном друга из-за чрезвычайной ситуации.

"Меня хотели убедить сделать мгновенный перевод в размере 4900 евро. Я понял, что это мошенничество, потому что позвонил дочери на другой мобильный телефон", — рассказал Лузи.

Окончательно убедившись в том, что его пытаются развести на деньги, он решил наказать обманщиков и связался с коллегами. Для того чтобы установить их местоположение, требовалось время, поэтому генерал был с ними на связи и постоянно уверял, что пришлёт им деньги, как только приедет домой.

Спустя пару часов удалось выяснить, что мошенники находятся в квартире в Сампьердарене, куда и нагрянули правоохранители. В ходе обысков было обнаружено несколько компьютеров и мобильных, а также сим-карты и 25 тысяч евро наличными, которые могли быть заработаны обманом.