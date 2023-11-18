В Крыму хотят предоставить налоговые льготы для туротрасли Константинов сообщил, что в Крыму могут ввести налоговые льготы для турбизнеса 18 ноября, 08:18 Shutterstock

В Крыму рассматривают вопрос об утверждении налоговых льгот для бизнеса в сфере туризма. Об этом рассказал РИА "Новости" глава регионального парламента Владимир Константинов.

"Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", — уточнил он.

Чиновник добавил, что уже сегодня из федерального бюджета выделено 2,1 миллиарда рублей на развитие туристического сегмента.

Ранее министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что Национальный проект по развитию туризма в России продлят после его окончания в 2024 году. Пока решается вопрос о размере дальнейшего финансирования.

Авторы Татьяна Миссуми