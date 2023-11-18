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В Крыму хотят предоставить налоговые льготы для туротрасли

Константинов сообщил, что в Крыму могут ввести налоговые льготы для турбизнеса

18 ноября, 08:18

Shutterstock

В Крыму рассматривают вопрос об утверждении налоговых льгот для бизнеса в сфере туризма. Об этом рассказал РИА "Новости" глава регионального парламента Владимир Константинов.

"Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки, а также вопрос загрузки крымских пансионатов через бюджетное финансирование", уточнил он.

Чиновник добавил, что уже сегодня из федерального бюджета выделено 2,1 миллиарда рублей на развитие туристического сегмента.

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Ранее министр экономического развития страны Максим Решетников заявил, что Национальный проект по развитию туризма в России продлят после его окончания в 2024 году. Пока решается вопрос о размере дальнейшего финансирования.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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