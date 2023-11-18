Минспорт обяжет киберспортсменов кликать по мышке не менее 205 раз за полминуты

Министерство спорта внесло изменения в стандарты подготовки киберспортсменов, на данный момент приказ проходит правовую экспертизу. Как пишет Mash, среди новшеств регламента — ряд тестов, в том числе клик-тест по левой кнопке мыши.

Так, профессиональные геймеры мужского пола должны будут кликнуть не менее 205 раз за полминуты, а женского — 195. Кроме того, появилась проверка зрительно-моторной реакции на световые сигналы, а также стандарты необходимых компьютеров, игровых кресел и столов.