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18 ноября, 08:42

Минспорт обяжет киберспортсменов кликать по мышке не менее 205 раз за полминуты

Mash: Минспорт готовит изменения в стандарты подготовки киберспортсменов

<p>Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Министерство спорта внесло изменения в стандарты подготовки киберспортсменов, на данный момент приказ проходит правовую экспертизу. Как пишет Mash, среди новшеств регламента — ряд тестов, в том числе клик-тест по левой кнопке мыши.

Так, профессиональные геймеры мужского пола должны будут кликнуть не менее 205 раз за полминуты, а женского — 195. Кроме того, появилась проверка зрительно-моторной реакции на световые сигналы, а также стандарты необходимых компьютеров, игровых кресел и столов.

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Напомним, официально киберспорт признали спортивной дисциплиной в России в 2022 году, после чего появились федеральные стандарты подготовки геймеров. Основные требования — медсправка, допинг-тест и даже физическая подготовка в виде бега на 30, 1500 метров, а также приседания и пресс. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, наша страна открыта в том числе и к киберспорту.

Матвей Константинов
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