В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, всё произошло в районе села Матвеевка, где женщина заметила лежащее на снегу животное.

Сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь в Хабаровском крае. Видео © Telegram / "МЧС Хабаровского края"

"Как оказалось, кобыла, предположительно, повредила ногу и не могла самостоятельно встать. Сколько она так пролежала на земле, неизвестно. При этом лошадь была с жеребёнком, который не отходил далеко от матери. Спасатели приступили к спасательной операции, к ней также присоединились и местные жители", — говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники ведомства с помощью верёвок помогли кобыле встать на ноги, после чего её осмотрел ветеринар. На данный момент она находится в тёплой конюшне, где будет восстанавливать свои силы.