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18 ноября, 09:02

Сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, всё произошло в районе села Матвеевка, где женщина заметила лежащее на снегу животное.

Сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь в Хабаровском крае. Видео © Telegram / "МЧС Хабаровского края"

"Как оказалось, кобыла, предположительно, повредила ногу и не могла самостоятельно встать. Сколько она так пролежала на земле, неизвестно. При этом лошадь была с жеребёнком, который не отходил далеко от матери. Спасатели приступили к спасательной операции, к ней также присоединились и местные жители", — говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники ведомства с помощью верёвок помогли кобыле встать на ноги, после чего её осмотрел ветеринар. На данный момент она находится в тёплой конюшне, где будет восстанавливать свои силы.

Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью к спасателям в Норильске

Собака с перерезанным горлом сама пришла за помощью к спасателям в Норильске

А в подмосковном Подольске спасатели достали из канализационного коллектора пожилую таксу по кличке Савелий. Сейчас пёс вернулся к хозяйке, он не пострадал.

Обложка ©

Telegram / "МЧС Хабаровского края"

Матвей Константинов
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