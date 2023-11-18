Сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь в Хабаровском крае
В Хабаровском крае сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, всё произошло в районе села Матвеевка, где женщина заметила лежащее на снегу животное.
Сотрудники МЧС спасли обессилившую и травмированную лошадь в Хабаровском крае. Видео © Telegram / "МЧС Хабаровского края"
"Как оказалось, кобыла, предположительно, повредила ногу и не могла самостоятельно встать. Сколько она так пролежала на земле, неизвестно. При этом лошадь была с жеребёнком, который не отходил далеко от матери. Спасатели приступили к спасательной операции, к ней также присоединились и местные жители", — говорится в опубликованном сообщении.
Сотрудники ведомства с помощью верёвок помогли кобыле встать на ноги, после чего её осмотрел ветеринар. На данный момент она находится в тёплой конюшне, где будет восстанавливать свои силы.
А в подмосковном Подольске спасатели достали из канализационного коллектора пожилую таксу по кличке Савелий. Сейчас пёс вернулся к хозяйке, он не пострадал.
Telegram / "МЧС Хабаровского края"