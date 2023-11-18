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18 ноября, 11:05

Главу Samsung хотят посадить на пять лет за мошенничество и махинации с акциями

Рёнхап: Обвинение требует пять лет тюрьмы для главы Samsung Ли Чжэ Ёна

<p>Глава Samsung Ли Чжэ Ён. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JEON HEON-KYUN</p>

Глава Samsung Ли Чжэ Ён. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JEON HEON-KYUN

Прокуроры требуют пять лет тюрьмы и штраф в 500 миллионов вон (примерно 385 тысяч долларов) для главы южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинениям в деле о спорном слиянии двух подразделений Samsung Group, случившемся в 2015 году. Сам подсудимый вину отрицает. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Ли инкриминируют махинации с ценами на акции, нарушения его должностных обязанностей и мошенничество с документами бухгалтерского учёта в ходе слияния двух компаний – "дочек" Samsung Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. в 2015 году. По информации агентства, Ли, владея долей 23,2% в Cheil, в ходе сделки укрепил свою власть над Samsung C&T, предлагая в процессе слияния по три акции C&T за одну Cheil. Суд планирует вынести решение на заседании 26 января, подведя черту под судебным процессом, продолжающимся более трёх лет.

Обвинение считает, что девальвация акций C&T стала причиной убытков для остальных инвесторов. Также Ли подозревается в причастности к мошенническим действиям с бухгалтерией в Samsung Biologics, являющейся дочерним подразделением Cheil Industries.

Сам бизнесмен заявляет, что слияние являлось частью более масштабного плана корпорации Samsung по наращиванию конкурентоспособности своих дочерних компаний. Также он не согласен с обвинением в том, что его действия преследовали цель укрепить собственные акции, навредив другим акционерам.

"Я никогда не ставил во главу угла свои личные интересы в процессе слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Я и другие обвиняемые полагали, что слияние будет выгодным для обеих компаний. Как предприниматель, я несу ответственность за то, чтобы продолжать создавать прибыль и рабочие места. Я прошу предоставить мне возможность сосредоточить все свои возможности исключительно на продвижении вперёд",  сказал Ли на слушаниях.

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Юрий Лысенко
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