Главу Samsung хотят посадить на пять лет за мошенничество и махинации с акциями

Прокуроры требуют пять лет тюрьмы и штраф в 500 миллионов вон (примерно 385 тысяч долларов) для главы южнокорейской корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинениям в деле о спорном слиянии двух подразделений Samsung Group, случившемся в 2015 году. Сам подсудимый вину отрицает. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Ли инкриминируют махинации с ценами на акции, нарушения его должностных обязанностей и мошенничество с документами бухгалтерского учёта в ходе слияния двух компаний – "дочек" Samsung Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. в 2015 году. По информации агентства, Ли, владея долей 23,2% в Cheil, в ходе сделки укрепил свою власть над Samsung C&T, предлагая в процессе слияния по три акции C&T за одну Cheil. Суд планирует вынести решение на заседании 26 января, подведя черту под судебным процессом, продолжающимся более трёх лет.

Обвинение считает, что девальвация акций C&T стала причиной убытков для остальных инвесторов. Также Ли подозревается в причастности к мошенническим действиям с бухгалтерией в Samsung Biologics, являющейся дочерним подразделением Cheil Industries.



Сам бизнесмен заявляет, что слияние являлось частью более масштабного плана корпорации Samsung по наращиванию конкурентоспособности своих дочерних компаний. Также он не согласен с обвинением в том, что его действия преследовали цель укрепить собственные акции, навредив другим акционерам.

"Я никогда не ставил во главу угла свои личные интересы в процессе слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Я и другие обвиняемые полагали, что слияние будет выгодным для обеих компаний. Как предприниматель, я несу ответственность за то, чтобы продолжать создавать прибыль и рабочие места. Я прошу предоставить мне возможность сосредоточить все свои возможности исключительно на продвижении вперёд", — сказал Ли на слушаниях.