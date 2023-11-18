Российские средства ПВО за сутки уничтожили две украинские ракеты "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки поразили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, за этот период удалось уничтожить 20 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Новая Збурьевка и Чаплинка Херсонской области, а также у Спартака, Песков и Ясиноватой Донецкой Народной Республики.