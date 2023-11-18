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18 ноября, 11:06

Российские средства ПВО за сутки уничтожили две украинские ракеты "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки поразили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, за этот период удалось уничтожить 20 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Новая Збурьевка и Чаплинка Херсонской области, а также у Спартака, Песков и Ясиноватой Донецкой Народной Республики.

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Ранее Лайф рассказывал, как российские военные применили новое оружие в зоне спецоперации. Наши бойцы впервые с начала СВО использовали новейшие барражирующие беспилотники "Скальпель" и остались в полнейшем восторге после их применения. По словам солдат, аппарат хорошо управляется, а при пикировании отличается особой устойчивостью.

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ТАСС / Минобороны РФ

Николь Вербер
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