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Регион
Опубликовано 18 ноября 2023, 11:10
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ВС России уничтожили до 140 украинских военнослужащих на Запорожском направлении

За прошедшие сутки ВС России уничтожили до 140 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — рассказали там.

В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ поразили живую силу и технику 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у населённых пунктов Работино и Вербовое Донецкой Народной Республики. Противник потерял один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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Минобороны сообщило о ликвидации семи морских дронов и десанта ВСУ в Чёрном море

А на Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 200 украинских военнослужащих. Противник потерял две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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