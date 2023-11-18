ВС России уничтожили до 140 украинских военнослужащих на Запорожском направлении

За прошедшие сутки ВС России уничтожили до 140 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — рассказали там.

В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ поразили живую силу и технику 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у населённых пунктов Работино и Вербовое Донецкой Народной Республики. Противник потерял один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.