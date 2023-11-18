В Кремле заявили, что Путин "имеет резон" предполагать новые диверсии Запада против РФ

Владимир Путин не просто так говорит о новых диверсиях Запада из-за бесполезности санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер обладает секретной информацией, поэтому может допускать новые инциденты.

Песков отметил, что Путин обладает определёнными сведениями, поэтому "имеет резон" так говорить. Пресс-секретарь в интервью тележурналисту Павлу Зарубину добавил, что России надо сохранять сосредоточенность, так как Запад будет искать варианты давления на РФ.

"Способны они на многое, циничные, я имею в виду западников, не гнушаются ничем. Поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность. То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, — это очевидно, это факт", — сказал Песков.