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Во Франции признали правоту Путина о ходе спецоперации

Le Monde: Россия выстояла вопреки санкциям Запада и контрнаступлению ВСУ

Опубликовано 18 ноября 2023, 13:04
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LIFE / Павел Баранов

Россия дала отличный отпор как западным экономическим санкциям, так и украинскому контрнаступлению, в итоге Европа и США не смогли достичь целей в отношении Москвы. Об этом пишет французская газета Le Mondе.

"Теперь факты подтверждают правоту Владимира Путина: Российская армия, закрепившись на "линии Суровикина" (минные поля, траншеи и другие препятствия. — Прим. Лайфа), выстояла", говорится в материале.

Автор отмечает, что украинское наступление полностью провалилось и теперь российской армии открыта дорога на Киев. Военному успеху сопутствует и экономический: РФ выдержала санкции Запада, перестроив свои логистические и промышленные цепочки.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Он отметил, что Украина ещё попытается атаковать, но российские бойцы не расслабляются и продолжают реагировать должным образом.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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