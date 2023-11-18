Во Франции признали правоту Путина о ходе спецоперации Le Monde: Россия выстояла вопреки санкциям Запада и контрнаступлению ВСУ 8545 8545 LIFE / Павел Баранов

Россия дала отличный отпор как западным экономическим санкциям, так и украинскому контрнаступлению, в итоге Европа и США не смогли достичь целей в отношении Москвы. Об этом пишет французская газета Le Mondе.

"Теперь факты подтверждают правоту Владимира Путина: Российская армия, закрепившись на "линии Суровикина" (минные поля, траншеи и другие препятствия. — Прим. Лайфа), выстояла", — говорится в материале.

Автор отмечает, что украинское наступление полностью провалилось и теперь российской армии открыта дорога на Киев. Военному успеху сопутствует и экономический: РФ выдержала санкции Запада, перестроив свои логистические и промышленные цепочки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Он отметил, что Украина ещё попытается атаковать, но российские бойцы не расслабляются и продолжают реагировать должным образом.

Авторы Татьяна Миссуми