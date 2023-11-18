Семья из трёх человек отравилась насмерть угарным газом в Минеральных Водах

Семья из трёх человек насмерть отравилась угарным газом в Минеральных Водах. Сейчас следователи выясняют точные причины гибели супругов и их несовершеннолетней дочери.

"Утром 18 ноября текущего года в частном домовладении в посёлке Левокумка Минераловодского округа обнаружены тела мужчины, женщины и ребёнка. По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом", — сообщило СУСК России по Ставропольскому краю в своём телеграм-канале.