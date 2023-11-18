Временный поверенный в делах Чехии в России вызван в МИД РФ

Временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки 17 ноября был вызван в МИД РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ему заявили решительный протест из-за внесения ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список чешским правительством, а также замораживания активов предприятия и запрета на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. В министерстве указали на недопустимость такого произвола.

Подчёркивается, что для защиты своих законных интересов Россия будет задействовать все способы, в том числе ответные шаги в отношении чешского имущества в стране.