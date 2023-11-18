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18 ноября, 12:46

Временный поверенный в делах Чехии в России вызван в МИД РФ

Временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки 17 ноября был вызван в МИД РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ему заявили решительный протест из-за внесения ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список чешским правительством, а также замораживания активов предприятия и запрета на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии. В министерстве указали на недопустимость такого произвола.

Подчёркивается, что для защиты своих законных интересов Россия будет задействовать все способы, в том числе ответные шаги в отношении чешского имущества в стране.

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Напомним, Правительство Чехии одобрило заморозку российской государственной собственности на территории страны. Речь идёт о внесении компании по управлению российскими активами за рубежом ФГУП "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список. По данным СМИ, это предприятие связано со многими объектами недвижимости в Чехии, которые принадлежат РФ.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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