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18 ноября, 13:15

МЧС РФ: В Москву отправятся ещё 120 эвакуированных из Газы россиян с семьями

Ещё 120 граждан России вместе с семьями, которые были вчера эвакуированы из сектора Газа, в ближайшее время вылетят в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Эвакуированные из Газы россияне с семьями. Видео © t.me / МЧС России

"Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву ещё 120 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта", говорится в сообщении российского Министерства чрезвычайных ситуаций.

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А 16 ноября МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа. Их отправили в аэропорт египетского Каира, откуда они полетели в Москву.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Юрий Лысенко
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