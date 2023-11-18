МЧС РФ: В Москву отправятся ещё 120 эвакуированных из Газы россиян с семьями
Ещё 120 граждан России вместе с семьями, которые были вчера эвакуированы из сектора Газа, в ближайшее время вылетят в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Эвакуированные из Газы россияне с семьями. Видео © t.me / МЧС России
"Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву ещё 120 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта", — говорится в сообщении российского Министерства чрезвычайных ситуаций.
А 16 ноября МЧС заявило об эвакуации ещё 120 россиян из сектора Газа. Их отправили в аэропорт египетского Каира, откуда они полетели в Москву.
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t.me / МЧС России