Небо над Флоридой разделилось надвое, будто это фотошоп

Жители американского штата Флорида заметили в небе необычное явление — будто во время заката оно разделилось надвое. Видео невероятного феномена очевидцы поделились в социальной сети X (бывший Twitter), после чего оно разлетелось по всему Интернету.

Жители Флориды сняли потрясающий вид на "расколотый закат". Видео © X / ronin19217435

Подобные кадры появляются на просторах Всемирной паутины уже не в первый раз, явление успело получить название "разделённый закат". Как пишут пользователи, похожие на фотошоп виды возникают из-за искривлений солнечного света. Он проходит через разные слои атмосферы земли, которые имеют разную плотность и температуру. Также иногда создавать подобную иллюзию могут в том числе и облака или горы, блокирующие часть света солнца.