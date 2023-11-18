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18 ноября, 13:37

Небо над Флоридой разделилось надвое, будто это фотошоп

Жители Флориды сняли потрясающий вид на "расколотый закат"

Жители американского штата Флорида заметили в небе необычное явление — будто во время заката оно разделилось надвое. Видео невероятного феномена очевидцы поделились в социальной сети X (бывший Twitter), после чего оно разлетелось по всему Интернету.

Жители Флориды сняли потрясающий вид на "расколотый закат". Видео © X / ronin19217435

Подобные кадры появляются на просторах Всемирной паутины уже не в первый раз, явление успело получить название "разделённый закат". Как пишут пользователи, похожие на фотошоп виды возникают из-за искривлений солнечного света. Он проходит через разные слои атмосферы земли, которые имеют разную плотность и температуру. Также иногда создавать подобную иллюзию могут в том числе и облака или горы, блокирующие часть света солнца.

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Что такое голубая луна и какой ещё она бывает

А недавно, в сентябре, жители всего мира могли наблюдать сразу несколько прекраснейших астрономических событий. Выходя поздно вечером или рано утром на улицу и поднимая голову к небу, можно было насладиться небывалой красотой. Подробнее о том, какие явления предсказывали эксперты и астрономы, — в материале Лайфа.

Обложка ©

X / ronin19217435

Николь Вербер
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