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Чиновников на Украине обязали общаться с людьми на понятном языке

Кабмин Украины потребовал от чиновников общаться с людьми без сложных фраз

18 ноября, 14:13

Shutterstock

Украинские власти должны объяснять что-то населению на понятном и доступном языке, а не говорить сложными фразами. Об этом сообщает украинское издание "Лига.Новости".

"Кабмин обязал чиновников общаться с украинцами более доступно. Органы власти не должны перегружать содержание чрезмерным объёмом информации, говорят в Министерстве культуры и информационной политики", говорится в публикации.

Минкульт пояснил, что политики зачастую очень сложно объясняют свои мысли, поэтому их могут не так понять. Правительство согласилось, что требуется упростить общение. Для этого был составлен документ из 30 пунктов, где излагается, как нужно строить текст для общения с электоратом.

МВД РФ объявило в розыск двух бывших украинских чиновников

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) не будет обращать внимания на ситуацию с запретом русского языка в стране при оценке готовности Незалежной к вступлению в Евросоюз. Еврочиновники назвали это другим делом, подчеркнув, что остальные языки на Украине не притесняются, а этого якобы достаточно для вхождения в ЕС.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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