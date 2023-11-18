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В Одессе произошло массовое отравление курсантов военных училищ

18 ноября, 14:36

Shutterstock

В Одессе курсанты отравились после обеда в столовых военных училищ, у них обнаружили кишечную инфекцию. Об этом пишет украинское издание Klymenko.Time, ссылаясь на национальную полицию страны.

"В военных учебных заведениях Одессы произошла вспышка кишечной инфекции. Отравление получили 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет. Все они питались в столовых своих учебных заведений", — говорится в тексте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм, что повлекло массовое отравление. О состоянии пострадавших не уточняется.

Семья из трёх человек отравилась насмерть угарным газом в Минеральных Водах

Семья из трёх человек отравилась насмерть угарным газом в Минеральных Водах

Ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в кадетской школе-интернате в подмосковных Луховицах, в результате которого с подозрением на ротавирус были госпитализированы 20 детей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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