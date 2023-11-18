Грузчики выкинули на улицу мебель россиянки за отказ заплатить им 75 тысяч рублей

Грузчики выбросили мебель клиентки посреди дороги, из-за того что та отказалась заплатить им 75 тысяч рублей за работу. При этом, согласно изначальной договорённости, за свои услуги они просили 10 тысяч, но, доставив шкаф до точки назначения, работяги, видимо, передумали. Об этом сообщил Mash.

Грузчики выкидывают мебель клиентки на улицу, после того как она отказалась заплатить в 7,5 раза больше оговорённой цены. Видео © t.me / Mash

Татьяна искала услуги грузчиков в Интернете и остановила свой выбор на ИП Грозаву Давид Олегович. Она предварительно обсудила с представителем организации условия заказа: для погрузки требовалось два человека. По результатам разговора ей назвали сумму услуги — 10 тысяч рублей. Правда, на заказ мужчины приехали впятером, а шкаф упаковывали максимально неаккуратно.

Прибыв в пункт назначения, грузчики назвали хозяйке ценник — 75 тысяч рублей — и предоставили смету. В ней был указан целый список услуг, о которых речь не шла. Татьяна отказалась их оплачивать и пригрозила звонком в полицию. Работники решили пойти на мировую и, чтобы женщина не вовлекала в ситуацию правоохранителей, стали сбивать цену: сначала — до 25 тысяч, а потом — до 15. Татьяна согласилась оплатить им только треть от запрошенного, и оскорблённые грузчики выбросили мебель на улицу. Теперь компанию ожидает проверка полиции.