Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область, нарушено электроснабжение

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область, в результате чего нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли населённый пункт Грудская Севского района. В результате обстрела нарушено электроснабжение", — сообщил он в своём телеграм-канале.

По словам главы области, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.