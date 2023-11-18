Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область, нарушено электроснабжение
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область, в результате чего нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли населённый пункт Грудская Севского района. В результате обстрела нарушено электроснабжение", — сообщил он в своём телеграм-канале.
По словам главы области, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку украинской стороны на российские объекты в Брянской области. По словам главы, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин