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18 ноября, 18:23

Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область, нарушено электроснабжение

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область, в результате чего нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли населённый пункт Грудская Севского района. В результате обстрела нарушено электроснабжение", — сообщил он в своём телеграм-канале.

По словам главы области, пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Ранее Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны предотвратили очередную атаку украинской стороны на российские объекты в Брянской области. По словам главы, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Мышляева
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