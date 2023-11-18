Старейший в мире шотландский виски продали на аукционе за космическую сумму

100-летний шотландский виски марки Macallan продали на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за 2,7 миллиона долларов США. Уточняется, что это рекордная сумма за бутылку алкогольного напитка.

Бутылку виски Macallan продали на аукционе за 2,7 млн долларов. Фото © X / KSTP

"Окончательная цена в 2,187 миллиона фунтов (2,714 миллиона долларов США) включает в себя покупательский сбор, добавленный сверх продажной цены в 1,75 миллиона фунтов. Цена значительно превысила предпродажную оценку", — передаёт агентство Associated Press.

Виски Macallan Adami 1926 года выпуска был продан по рекордной сумме за бутылку алкогольного напитка. Также лот стал первым из своей серии, который реставрировали перед аукционом. Сообщается, что у бутылки заменили пробку и подклеили этикетку, написанную итальянским художником Валерио Адамом.