Сийярто сравнил действия ЕС на Украине с игрой Fortnite

Военный конфликт на Украине воспринимается в Евросоюзе как компьютерная онлайн-игра. Об этом заявил в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"[Среди лидеров ЕС] есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite. По какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир", — сказал он на съезде правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз".

По мнению Сийярто, многие представители европейской политической элиты практически полностью лишились рассудка, но в Будапеште осознают, что поставки оружия затягивают конфликт, тем самым увеличивая количество жертв. Чтобы спасти жизнь людей, необходимо завершить военные действия и начать мирные переговоры.