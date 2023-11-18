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Опубликовано 18 ноября 2023, 19:51

Сийярто сравнил действия ЕС на Украине с игрой Fortnite

Сийярто: В ЕС относятся к конфликту на Украине как к компьютерной игре Fortnite

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Военный конфликт на Украине воспринимается в Евросоюзе как компьютерная онлайн-игра. Об этом заявил в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"[Среди лидеров ЕС] есть те, кто страдает военным психозом и воображает себя в Fortnite. По какой-то таинственной причине они думают, что поставки оружия — это способ заключить мир", — сказал он на съезде правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз".

По мнению Сийярто, многие представители европейской политической элиты практически полностью лишились рассудка, но в Будапеште осознают, что поставки оружия затягивают конфликт, тем самым увеличивая количество жертв. Чтобы спасти жизнь людей, необходимо завершить военные действия и начать мирные переговоры.

В Евросоюзе заговорили об усталости от украинского конфликта
В Евросоюзе заговорили об усталости от украинского конфликта

А ранее Петер Сийярто выступил против вступления Украины в ЕС. По его словам, в стране не проводятся выборы, не соблюдаются принципы свободы слова и СМИ.

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Лариса Сафронова
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