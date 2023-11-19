Белоруссия анонсировала запуск двух железнодорожных маршрутов в Россию

Россия и Белоруссия проработали запуск сразу двух железнодорожных маршрутов, которые были приостановлены во времена пандемии ковида. Возобновление перевозок анонсировал министр транспорта и коммуникаций соседней республики Алексей Ляхнович.

"Открываем два новых маршрута — Минеральные Воды и Нижний Новгород. Например, до Нижнего Новгорода — около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это восстановление маршрута", — сообщил глава белорусского Минтранса.

По словам политика, в настоящий момент самыми популярными в республике являются железнодорожные рейсы в Москву и Петербург. А вот грузовые перевозки преимущественно производятся в порты Северной столицы. Впрочем, посетовал Ляхнович, из-за санкций транзит через Белоруссию почти сошёл на нет, а потому БЖД заинтересована в двукратном увеличении числа транспортируемых грузов.