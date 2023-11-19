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18 ноября, 21:08

Белоруссия анонсировала запуск двух железнодорожных маршрутов в Россию

Россия и Белоруссия проработали запуск сразу двух железнодорожных маршрутов, которые были приостановлены во времена пандемии ковида. Возобновление перевозок анонсировал министр транспорта и коммуникаций соседней республики Алексей Ляхнович.

"Открываем два новых маршрута — Минеральные Воды и Нижний Новгород. Например, до Нижнего Новгорода — около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это восстановление маршрута", — сообщил глава белорусского Минтранса.

По словам политика, в настоящий момент самыми популярными в республике являются железнодорожные рейсы в Москву и Петербург. А вот грузовые перевозки преимущественно производятся в порты Северной столицы. Впрочем, посетовал Ляхнович, из-за санкций транзит через Белоруссию почти сошёл на нет, а потому БЖД заинтересована в двукратном увеличении числа транспортируемых грузов.

Эстонский перевозчик прекратит автобусные рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург

Эстонский перевозчик прекратит автобусные рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург

А ранее Лайф поделился советами, которые помогут не заболеть новым штаммом коронавируса в поездах и другом общественном транспорте. Избежать заразного недуга помогут маска, дистанция и тщательное мытьё рук.

Обложка ©

Unsplash / Mike Kotsch

Илья Пушкарев
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