Эстонский перевозчик прекратит автобусные рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург
Lux Express с 18 ноября прекратит автобусные рейсы Хельсинки – Санкт-Петербург
Эстонский международный перевозчик Lux Express с субботы, 18 ноября, приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург после решения Финляндии закрыть пограничные переходы. Об этом компания заявила на своём сайте.
"В связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии Lux Express с 18 ноября приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург на неопределённый срок", — отметили в организации.
Последний рейс из российской Северной столицы в Хельсинки и в обратном направлении назначен на 15:00 мск. Отметим, что Lux Express работает в шести государствах, где обслуживает свыше 20 маршрутов.
Как сообщал Лайф, финские власти с 18 ноября закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля 2024 года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности".
ТАСС / Александр Демьянчук