Эстонский перевозчик прекратит автобусные рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург

Эстонский международный перевозчик Lux Express с субботы, 18 ноября, приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург после решения Финляндии закрыть пограничные переходы. Об этом компания заявила на своём сайте.

"В связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии Lux Express с 18 ноября приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург на неопределённый срок", — отметили в организации.

Последний рейс из российской Северной столицы в Хельсинки и в обратном направлении назначен на 15:00 мск. Отметим, что Lux Express работает в шести государствах, где обслуживает свыше 20 маршрутов.