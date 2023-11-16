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16 ноября, 19:09

Эстонский перевозчик прекратит автобусные рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург

Lux Express с 18 ноября прекратит автобусные рейсы Хельсинки – Санкт-Петербург

Эстонский международный перевозчик Lux Express с субботы, 18 ноября, приостановит автобусные рейсы по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург после решения Финляндии закрыть пограничные переходы. Об этом компания заявила на своём сайте.

"В связи с закрытием пограничного перехода Ваалимаа в Финляндии Lux Express с 18 ноября приостанавливает перевозки по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург на неопределённый срок", — отметили в организации.

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Последний рейс из российской Северной столицы в Хельсинки и в обратном направлении назначен на 15:00 мск. Отметим, что Lux Express работает в шести государствах, где обслуживает свыше 20 маршрутов.

Как сообщал Лайф, финские власти с 18 ноября закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля 2024 года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности".

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Осипов
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