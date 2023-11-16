Финская таможня остановит все перевозки на закрытых КПП на границе с РФ 18 ноября

Пассажирские и грузовые перевозки на четырёх закрытых Финляндией КПП на границе с Россией прекратятся с субботы, 18 ноября. Соответствующую информацию подтвердила финская таможня.

"В соответствии с решением Правительства Финляндии погранпереходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся", — говорится в сообщении.