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16 ноября, 19:01

Финская таможня остановит все перевозки на закрытых КПП на границе с РФ 18 ноября

Пассажирские и грузовые перевозки на четырёх закрытых Финляндией КПП на границе с Россией прекратятся с субботы, 18 ноября. Соответствующую информацию подтвердила финская таможня.

"В соответствии с решением Правительства Финляндии погранпереходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся", — говорится в сообщении.

В таможне уточнили, что финские погранпереходы Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йоосеппи по-прежнему будут работать в штатном режиме.

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Ранее стало известно, что финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Тем временем в Норвегии и Эстонии также выразили готовность закрыть КПП на границе с Россией.

Обложка ©

ТАСС / АР / Sasu Makinen

Наталья Исакова
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