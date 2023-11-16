Финская таможня остановит все перевозки на закрытых КПП на границе с РФ 18 ноября
Пассажирские и грузовые перевозки на четырёх закрытых Финляндией КПП на границе с Россией прекратятся с субботы, 18 ноября. Соответствующую информацию подтвердила финская таможня.
"В соответствии с решением Правительства Финляндии погранпереходы в Ваалимаа, Иматре, Нуйямаа и Ниирале будут закрыты с 18 ноября. Решение действительно до 18 февраля 2024 года. В результате закрытия все грузовые и пассажирские перевозки на указанных переходах прекратятся", — говорится в сообщении.
В таможне уточнили, что финские погранпереходы Вартиус, Куусамо, Салла и Райя-Йоосеппи по-прежнему будут работать в штатном режиме.
Ранее стало известно, что финские власти с субботы, 18 ноября, закроют четыре КПП на границе с Россией. Речь идёт о КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленобласти и Ниирала/Вяртсиля в Карелии. Все они не будут работать до конца февраля следующего года. Свои действия в Хельсинки объяснили некими соображениями "обеспечения нацбезопасности". Тем временем в Норвегии и Эстонии также выразили готовность закрыть КПП на границе с Россией.
ТАСС / АР / Sasu Makinen