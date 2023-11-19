Актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни

Актриса расположенного в Бишкеке Русского театра драмы имени Ч. Айтматова Татьяна Стрельцова скончалась в Киргизии. Народной артистке республики было 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Садыра Жапарова.

В опубликованном некрологе говорится, что исполнительница ролей ушла из жизни 17 ноября. Она отдала сцене больше полувека, став настоящим эталоном женственности для нескольких поколений зрителей, подчеркнула пресс-служба.

"Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим и бесценен. Такие профессионалы, как она, являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям", — гласит сообщение.

За время театральной карьеры артистка исполнила свыше 70 ролей, раз за разом восхищая зрителей и прессу сценическими находками. В последние годы жизни в репертуар Стрельцовой входили постановка "Борис Годунов" и моноспектакль "Оскар и Розовая дама".