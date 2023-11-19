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19 ноября, 01:26

Актриса из "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни

<p>Татьяна Стрельцова. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/336717/foto/765729/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Татьяна Стрельцова. Обложка © kino-teatr.ru

Актриса расположенного в Бишкеке Русского театра драмы имени Ч. Айтматова Татьяна Стрельцова скончалась в Киргизии. Народной артистке республики было 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Садыра Жапарова.

В опубликованном некрологе говорится, что исполнительница ролей ушла из жизни 17 ноября. Она отдала сцене больше полувека, став настоящим эталоном женственности для нескольких поколений зрителей, подчеркнула пресс-служба.

"Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим и бесценен. Такие профессионалы, как она, являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям", — гласит сообщение.

За время театральной карьеры артистка исполнила свыше 70 ролей, раз за разом восхищая зрителей и прессу сценическими находками. В последние годы жизни в репертуар Стрельцовой входили постановка "Борис Годунов" и моноспектакль "Оскар и Розовая дама".

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Ранее Лайф сообщал, что 17 ноября мир покинул и актёр из "Улиц разбитых фонарей" Иосиф Кошелевич. Звезде детективного телесериала было 74 года.

Илья Пушкарев
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