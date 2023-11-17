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17 ноября, 11:58

Лайф узнал причину смерти экс-барабанщика "Би-2" Николая Плявина

SHOT: Экс-барабанщик "Би-2" Плявин умер от сердечной недостаточности

<p>Барабанщик Николай Плявин. Обложка © VK / <a href="https://sun9-76.userapi.com/c5677/u141910958/151284837/y_1713afb9.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Бывшие музыканты группы "Би-2"</a></p>

Барабанщик Николай Плявин. Обложка © VK / "Бывшие музыканты группы "Би-2"

Судмедэкспертиза установила причину гибели экс-барабанщика "Би-2" Николая Плявина. Оказалось, что она не имеет отношения к криминалу: у 64-летнего музыканта были хронические проблемы с кровоснабжением.

По данным SHOT, Плявин умер от сердечной недостаточности. Кроме того, четыре года назад музыкант также перенёс инсульт, а в последние годы лечился от онкологии. Негативно повлиять на его здоровье могло и падение с самоката месяц назад, считают близкие барабанщика.

В "Би-2" назвали умершего экс-клавишника группы Плявина выдающимся музыкантом

В "Би-2" назвали умершего экс-клавишника группы Плявина выдающимся музыкантом

Напомним, что ранее музыканта Николая Плявина обнаружили мёртвым в Москве. Тело барабанщика нашёл его сын в квартире на Фестивальной улице. Ранее экс-ударник "Би-2" Григорий Габерман поделился, что Николай воспитывался в семье музыкантов и был профессионалом своего дела.

Ян Поланин
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