Лайф узнал причину смерти экс-барабанщика "Би-2" Николая Плявина

Судмедэкспертиза установила причину гибели экс-барабанщика "Би-2" Николая Плявина. Оказалось, что она не имеет отношения к криминалу: у 64-летнего музыканта были хронические проблемы с кровоснабжением.

По данным SHOT, Плявин умер от сердечной недостаточности. Кроме того, четыре года назад музыкант также перенёс инсульт, а в последние годы лечился от онкологии. Негативно повлиять на его здоровье могло и падение с самоката месяц назад, считают близкие барабанщика.