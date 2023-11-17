Лайф узнал причину смерти экс-барабанщика "Би-2" Николая Плявина
SHOT: Экс-барабанщик "Би-2" Плявин умер от сердечной недостаточности
Барабанщик Николай Плявин. Обложка © VK / "Бывшие музыканты группы "Би-2"
Судмедэкспертиза установила причину гибели экс-барабанщика "Би-2" Николая Плявина. Оказалось, что она не имеет отношения к криминалу: у 64-летнего музыканта были хронические проблемы с кровоснабжением.
По данным SHOT, Плявин умер от сердечной недостаточности. Кроме того, четыре года назад музыкант также перенёс инсульт, а в последние годы лечился от онкологии. Негативно повлиять на его здоровье могло и падение с самоката месяц назад, считают близкие барабанщика.
Напомним, что ранее музыканта Николая Плявина обнаружили мёртвым в Москве. Тело барабанщика нашёл его сын в квартире на Фестивальной улице. Ранее экс-ударник "Би-2" Григорий Габерман поделился, что Николай воспитывался в семье музыкантов и был профессионалом своего дела.