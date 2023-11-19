Установлена личность стрелявшего в психбольнице в Нью-Гэмпшире

Устроившим стрельбу в психиатрической больнице американского города Конкорда оказался 33-летний Джон Мадора. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По информации генпрокурора Джона Формеллы, подозреваемый был бездомным. Недавно он отдыхал в отеле на побережье. На стоянке больницы полицейские нашли грузовик U-Haul, внутри которого обнаружили винтовку типа AR, тактический жилет и несколько патронов.

Сообщается, что Мадора застрелил офицера службы безопасности, после чего прикреплённый к больнице военнослужащий немедленно отреагировал и выстрелил в нападавшего.